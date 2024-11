Spryskaj przy oknie. "Zaburzy orientację" biedronek azjatyckich

Przypominają "zwykłe" biedronki. Gdy jednak przyjrzymy się im bliżej, zauważymy, że ich wygląd znacznie się od nich różni. Uwagę powinien zwracać przede wszystkim ich kolor. Biedronki azjatyckie mogą być bowiem żółte, pomarańczowe, czerwone, a nawet czarne. Nie bez znaczenia jest także ilość znajdujących się na nich kropek, których mogą mieć nawet 20. Co zrobić, gdy dostrzeżemy je we własnym domu? Sprawdźcie.

Marlena Goździk i Paulina Bocianowska prowadzą na Instagramie profil, dzięki któremu dzielą się z obserwatorami różnymi trikami dotyczącymi utrzymania porządku w domu. Tym razem zdradziły, jak zabezpieczyć się przed inwazją biedronek azjatyckich. Zdaniem kobiet istnieją aż cztery sposoby, dzięki którym sprawimy, że stworzenia te nawet się do nas nie zbliżą.

W pierwszej kolejności poradziły, by wykorzystać do tego dobrze znany nam wszystkim ocet, który należy wymieszać "z wodą w proporcji 1:1". Następnie wystarczy już tylko przelać powstałą miksturę do butelki z atomizerem i spryskać ramy okienne oraz drzwi.