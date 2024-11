Rozsyp w zakamarkach domu. Karaluchy znikną w mig

Walka z karaluchami nie należy do najłatwiejszych. Jak się już zadomowią, to trudno jest się ich pozbyć. Najczęściej lgną one do miejsc z dostępem do żywności. Te wszystkożerne insekty lubią podjadać nasze produkty spożywcze, często pozostawiając na nich odchody, które są skupiskiem zarazków. Spotkać możemy je również tam, gdzie panuje wilgotne powietrze, a zazwyczaj jest to łazienka, piwnica czy spiżarka.