Przetrzyj tym deskę. Plamy znikną w mig

Czysta łazienka nie oznacza jedynie pozbycia się kurzu. Jednym z jej najważniejszych elementów jest toaleta, w tym deska klozetowa. To miejsce, w którym zbiera się największa liczba bakterii i drobnoustrojów. Dlatego też powinniśmy zadbać o jej czystość, a przede wszystkim regularnie o nią dbać. Jak to robić? Podpowiadamy!

Z toalety, jak i z deski sedesowej, korzysta zazwyczaj sporo osób. Kiedy sprzątamy więc toaletę, nie możemy pomijać jej dokładnego czyszczenia. Nie wystarczy jednak jedynie przetrzeć ją szmatką czy mokrym papierem. Należy użyć produktów, dzięki którym pozbędziemy się wspomnianych bakterii. Nie muszą to być specjalistyczne środki.

Jeżeli masz w domu zwykłą piankę do golenia , w mig pozbędziesz się wszystkich plam z deski klozetowej. Wystarczy, że naniesiesz piankę na brudne miejsca i odczekasz minimum pół godziny. Następnie starannie przetrzyj deskę szmatką i... gotowe!

Pianka do golenia wydaje się być dość nietypowym produktem do czyszczenia deski klozetowej. Ma w sobie jednak składniki, które poradzą sobie z osadami, a nawet z kamieniem. Możesz użyć jej także do czyszczenia innych miejsc w łazience, np. kranu.