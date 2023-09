Przetrzyj tym deskę sedesową. W mig pozbędziesz się plam

Sprzątanie łazienki, które z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych zadań domowych, obejmuje także czyszczenie deski sedesowej. Aby utrzymać ją w jak najlepszym stanie, powinniśmy oczywiście myć ją jak najczęściej. Jeżeli jednak to zaniedbaliśmy, a deska klozetowa nabrała żółtych plam, istnieją na to dobre triki.