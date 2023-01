Przewiązała się kokardą. Jennifer Lopez wyglądała jak księżniczka z bajki

Ukryty prezent

Jennifer Lopez zrobiła na przekór wszelkim konwenansom. Nie dość, że sięgnęła po żółty kolor, który dotąd od cielistości trzymał się z daleka, to przewiązała kokardę tam, gdzie na pierwszy rzut oka być jej nie powinno. Żółta taśma zawiązana pod sukienką wyglądała jak efektowna dekoracja prezentu, którą bacznie chroni cielisty szyfon. To ciekawe rozwiązanie, które przypadło do gustu fanom Jennifer Lopez.