Przez dwa tygodnie katowała się setkami brzuszków. Nie takich efektów się spodziewała

Lucy Gornall jest bardzo popularną trenerką. Współpracuje m.in z magazynem "Fit and Well", a na co dzień doradza również swoim fanom w mediach społecznościowych. Gornall jest szczególnie aktywna na Instagramie. To właśnie tam kobieta postanowiła zrelacjonować swój eksperyment dotyczący robienia bardzo długich serii brzuszków przez czternaście dni.