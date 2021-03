Przez kilka dni żywiła się, jedząc to, co znajdzie i co dadzą jej ludzie. Na własnej skórze - program Moniki Sikorskiej

Jest wiele takich rzeczy, które interesują ludzi i wywołują myśli: "ciekawe, jak to smakuje, pachnie, czy to boli, czy jest niebezpieczne i niewygodne, a może wręcz przeciwnie". Postanowiliśmy więc odpowiedzieć na te wszystkie pytania. A właściwie odpowiada na nie nasza dziennikarka Monika Sikorska. Tym razem postanowiła dowiedzieć się więcej, czym jest foodsharing i freeganizm. Przez kilka dni postanowiła żywić się produktami wyłącznie pozyskanymi w ten sposób. Ku jej zaskoczeniu znalazła i otrzymała tyle jedzenia, że nie była w stanie tego przejeść. Obiad z dwóch dań, ciasto, deser - to tylko jeden z królewskich posiłków stworzony z wyrzuconych na śmietnik owoców i warzyw. Zresztą zobaczcie sami!

