Małgorzata Rozenek wymarzyła sobie dom z basenem. Budowa stanęła w miejscu

"Rodzinna inwestycja

"Ja czuję, że wszystkie wyzwania, które do tej pory mnie czekały, tak naprawdę dopiero teraz będą się realizować" – powiedziała serwisowi Jastrząb Post Małgorzata Rozenek. Dodała, że budowę domu zaczyna w marcu. Wyjawiła, że dom będzie miał piękny ogród i basen. "To był warunek moich dzieci. Powiedziały, że jak budować dom, to tylko z basenem. Latem będzie się przy nim miło spędzało czas" – powiedziała gwiazda w rozmowie z Faktem.