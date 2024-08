Przez lata związany był z Markowską. Teraz plotkuje się o romansie

Jacek Kopczyński jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 90. regularnie pojawiał się na deskach teatrów. Ale swoją karierę skierował głównie w stronę dubbingu, czym zajmuje się do dziś. Oprócz tego ma na koncie wiele ról serialowych, a telewidzowie znają go przede wszystkim jako mecenasa Adama z "M jak miłość" , w którego wciela się od 2011 roku.

A co wiemy o jego życiu prywatnym? W 2007 roku rozstał się z żoną, z którą ma 21-letniego syna Maksymiliana. Patrycję Markowską poznał jeszcze jako żonaty mężczyzna .

Pół roku później aktor był już rozwiedziony. Zdecydował się na odważny ruch. Zaprosił Markowską na wycieczkę do Meksyku. Tam narodziło się płomienne uczucie. Związek tych dwojga trwał 15 lat. Kopczyński i Markowska nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu , ale wychowywali syna Filipa, który przyszedł na świat w 2008 roku.

