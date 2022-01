"Przez pół roku nie piłam alkoholu". Rezultaty są zaskakujące

Sześć miesięcy później jest z siebie niesamowicie dumna

Maxson przyznaje, że gdyby nie półroczna abstynencja, nie udałoby się jej zrzucić zbędnych kilogramów. Nie jest to jednak jedyny plus. Znalezienie życiowego balansu oraz sztuka asertywności stały się kolejnymi ważnymi lekcjami. Przyznaje, że obecnie od czasu do czasu zdarza jej się wypić napój, który zawiera alkohol, ale jest to niezwykle sporadyczne. Ma też żelazne zasady i nie rusza drinków z rumem, colą, a także wszystkim innym, co zawiera duże ilości cukru.