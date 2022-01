Dziś zachwyca stylem, lecz nie zawsze tak było. Modowa przemiana Kingi Rusin

Dorobku dziennikarskiego Kingi Rusin nie trzeba nikomu przedstawiać. Dawniej dziennikarka była związana Telewizją Polską, lecz trampoliną do sukcesu była współpraca ze stacją TVN, gdzie pracowała jako gospodyni takich programów jak: "Dzień dobry TVN", "Agent" czy "You can dance". Kinga Rusin słynie z charyzmy, która w połączeniu z odwagą w głoszeniu swoich poglądów. Obserwuje ją wiele Polek, dla których Rusin stanowi inspirację. Dziś dziennikarka uchodzi za jedną z najlepiej ubranych osób w polskich mediach, lecz nie zawsze tak było. Przyjrzymy się przemianie, jaką przeszła.