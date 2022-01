Matylda Damięcka pokazała złośliwą wiadomość od internauty. Wysłała mu ironiczną odpowiedź

"Ta i mam wierzyć, że te rysuneczki to tak charytatywnie sobie pani bazgrze" – napisał internauta do Damięckiej w prywatnej wiadomości na Facebooku. Artystka nie puściła tego komentarza płazem i zdecydowała się na odesłanie zabarwionej ironią odpowiedzi. "A nie, nie... Robię to tylko po to, żeby ludzie zrzucili mi się kiedyś na jakąś operację lub kurację ratującą życie" – zakpiła.