Przeżyła koszmar. Jej córka też miała być ofiarą

The Guardian opublikował fragmenty tekstu. W jednym z rozdziałów, autorka opisała moment, w którym dowiaduje się, że ojciec również w jej stosunku zachowywał się niewłaściwie. Wśród 20 000 zdjęć i filmów, które Dominique Pelicot osobiście wykonał, widać, jak jej matka Gisèle jest molestowana. Na kilku ujęciach znalazła się znacznie młodsza kobieta, śpiąca w łóżku. Widząc szokujące fotografie początkowo nie dowierzała, że to właśnie ona jest dziewczyną ze zdjęć .

Caroline Darian opisuje także, jak rzeczywistość zgotowana przez ojca prawie doprowadziła do konfliktu z matką i niemalże całkowicie zniszczyła ich relację. Jej rodzicielka nie chciała uwierzyć w winę partnera, przekonując samą siebie, że to wszystko nie mogło się wydarzyć. Próbowała go usprawiedliwiać, bo przecież "wzorowy mąż" i "dobry ojciec" nie może dopuszczać się haniebnych czynów wobec własnej żony i córki. Dominique zdecydowanie zaprzecza, jakoby znęcał się nad swoim dzieckiem, jednak oskarżono go również w tej sprawie.