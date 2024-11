Z żoną podjął tę decyzję wspólnie."To była rzecz świadomego wyboru"

Hanna Strzelecka-Kociniak nie opuszczała żadnej z premier Teatru Ateneum i towarzyszyła mężowi podczas wszystkich oficjalnych wyjść. W 2004 roku przyjechała razem z mężem do Międzyzdrojów, by wspierać go w ważnym momencie, jakim było odciśnięcie dłoni w słynnej Alei Gwiazd. Aktor wówczas powiedział: – To wielkie szczęście spotkać właściwą kobietę w życiu. Mnie się udało. Jestem wybrańcem losu – podkreślał.