Przyciąga szczury jak magnes. "Walka trwa miesiącami"

Wrocław to stolica Dolnego Śląska. Według danych z 2019 roku mieszka w nim 638 659 osób . Słynie z pięknego rynku, krasnali, zabytkowych budowli i… szczurów. Wrocławianie od lat walczą z plagą gryzoni, które opanowały już całe miasto.

W trakcie II wojny światowej ok. 70 proc. Wrocławia zostało zniszczone. Zachowało się kilka budynków, a także liczne sieci kanalizacyjne. To właśnie w nich zadomowiły się szczury, które od kilku lat spędzają sen z powiek mieszkańcom miasta. Początkowo można było je spotkać wyłącznie w centrum, jednak teraz przeniosły się na osiedla.

Bliskie spotkanie ze szczurem nie należy do najprzyjemniejszych, o czym przekonała się pewna wrocławianka. Na jednej z lokalnych, facebookowych grup opublikowała wpis, w którym opisała bliskie spotkanie z gryzoniem.

Szczury to bardzo inteligentne stworzenia. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie mogą znaleźć jedzenie. Osiedla to dla nich prawdziwy raj, bowiem mieszkańcy nie dbają o czystość.

Zdaniem eksperta jedynym rozwiązaniem w walce ze szczurami jest zachowanie porządku na osiedlach i zamykanie klapy śmietnika po wyrzuceniu śmieci. W ten sposób gryzonie nie będą miały szansy dostać się do pożywienia.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!