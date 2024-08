Przyćmiła Kasię Cichopek. W tej minisukience wyglądała zjawiskowo

Nie zabrakło też Pauliny Sykut-Jeżyny , u boku której nie stanął jednak Krzysztof Ibisz . Ale nic straconego. Prezenterka i tak skradła całe show, a to za sprawą niezwalającej stylizacji – nowoczesnej, bo utrzymanej w aktualnych trendach . Pozostaje tylko patrzeć, zachwycać się i czerpać inspirację.

Prezenterka Polsatu dobrała do tej sukienki sandałki na szpilkach przyozdobione ćwiekami oraz duże, złote kolczyki . Przypomnijmy, że masywna biżuteria to jeden z głośnych trendów na lato, ale też jesień 2024.

Nie da się ukryć, że Sykut-Jeżyna całkowicie przyćmiła pozostałe prowadzące "Halo tu Polsat" . Agnieszka Hyży zaprezentowała się na antenie w żółtej koszuli z baskinką oraz eleganckich spodniach za kolano. Natomiast Katarzyna Cichopek pokazała się we wzorzystej bluzce oraz najzwyklejszych jeansach, czyli ulubionym stroju klasycznej "girl next door".

