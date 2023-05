Przygotuj się na ciepłe dni i zdobądź najmodniejsze obuwie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach

Szukasz uniwersalnych propozycji na co dzień? Sięgnij po płaskie sandały oplatające stopę delikatnymi paskami (już od 55,99 zł). Ten klasyczny model sprawdzi się w większości stylizacji na dzień i na wieczór. Płaski model na korkowej podeszwie od Jenny Fairy to również niekwestionowany klasyk w damskiej garderobie, którego nie możesz pominąć. Ponadczasowym wyborem będą również sandały na słupku od marki Lasocki - czyli komfortowa alternatywa dla butów na szpilce. W poszukiwaniu modowych szaleństw sięgnij natomiast po powracające do łask klapki chodaki - odnajdziesz je w najnowszej kolekcji Jenny Fairy.