Śpisz w skarpetkach? Miej tego świadomość

Z jednej strony, spanie w skarpetkach może przynieść wiele korzyści. Z drugiej - trzeba uważać, aby nie narobić sobie kłopotów ze zdrowiem. Niepokojącym sygnałem jest również sytuacja, kiedy śpimy w skarpetach, a nasze stopy wciąż marzną - wówczas jak najszybciej udajmy się do lekarza.

Zacznijmy od korzyści, jakie niesie ze sobą zakładanie skarpet do snu. Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy, w ten sposób szybko zagrzejemy zmarznięte stopy. Regulacja ciepłoty ciała sprawi, że szybciej zaśniemy, odprężymy się i rozluźnimy. Łatwiej też wejdziemy w fazę głębokiego snu, który jest bardzo potrzebny do tego, aby rankiem czuć się wyspanym.

Decydując się na spanie w skarpetkach, trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych szczegółach. Nie wybierajmy zbyt obcisłych, za ciasnych egzemplarzy, ponieważ mogą one utrudniać krążenie krwi. Skarpetki do spania trzeba również często zmieniać - szczególnie, jeżeli mamy skłonność do grzybicy czy też infekcji bakteryjnych.