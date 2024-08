Przyjeżdżają do Polski na zakupy. "Kupują głównie mięso i papierosy"

Ceny produktów spożywczych w Polsce nie należą do najtańszych. Mimo to są znacznie niższe niż u naszych zagranicznych sąsiadów, którzy przyjeżdżają tu na zakupy. "U nich dalej wszystko jest droższe, choć u nas wcale nie jest tanio." - informuje Super Express.

Według ASM Sales Force Agency "w marcu br. średnia cena koszyka zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 5,65 zł i wyniosła 292,87 zł" - informuje Polska Agencja Prasowa. Ceny za produkty spożywcze sukcesywnie rosną w górę. Mimo to są znacznie niższe niż u naszych zagranicznych sąsiadów.

Czesi przyjeżdżają na zakupy do Polski

Cieszyn to niewielkie miasto znajdujące się na granicy z Czechami. Prawa część miasta należy do Polski, zaś lewa do Czech. Mieszkańcy czeskiej części Cieszyna często przyjeżdzają do Polski na zakupy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Wyjeżdżają z wózkami pełnymi zakupów. U nich dalej wszystko jest droższe, choć u nas wcale nie jest tanio. Kupują głównie mięso i papierosy" - powiedziały mieszkanki Cieszyna w rozmowie z Super Expressem.

Redaktorzy Super Expressu porównali ceny produktów w obu państwach. W Polsce za parówki zapłacimy 6,47 zł, a w Czechach, za to samo opakowanie - 11,20 zł. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku papierosów. Po czeskiej stronie są one średnio 8 złotych droższe. Kolejnym produktem, za który w Polsce zapłacimy mniej, jest ketchup. W zależności od firmy cena za waha się pomiędzy 7 - 8 zł. Czesi zapłacą za niego dwa razy więcej.

Polacy przyjeżdżają do restauracji

Mąka, mleko i jajka to kolejne produkty, które w Czechach są znacznie droższe. Z tego powodu tak licznie odwiedzają polskie sklepy. Z kolei Polacy przyjeżdżają do Czech na obiad. Napoje w czeskich restauracjach są o wiele tańsze. Przykładowo, za pół litra piwa w Polsce zapłacimy nie mniej niż 12 złotych, a u sąsiadów ok. 8 złotych. Podobnie jest z napojami bezalkoholowymi.

Zródło: Super Express

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl