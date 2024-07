Tak wygląda praca "kolbiarzy". Wiadomo, ile mogą zarobić w sezonie

Sprzedawcy przekąsek zazwyczaj kojarzeni są z głośnym nawoływaniem i słowami "gotowana kukurydza". Z biegiem czasu plażowa sprzedaż nieco się zmieniła i chociaż wciąż możliwe jest kupienie kultowej ciepłej kukurydzy, "kolbiarze" nie muszą zachęcać do siebie klientów poprzez okrzyki z ofertą.

Chociaż w czasach PRL-u najchętniej na plaży kupowano foliowe woreczki z cytrynadą, obecnie zdecydowanie lepszym towarem jest kukurydza, pop corn, nachosy oraz wata cukrowa. Jednak czy na sprzedaży przekąsek można dobrze zarobić? O to zapytał "Fakt" 18-letniego Maurycego, który pracuje w okolicach Kołobrzegu.

Sezon nad polskim morzem trwa krótko, jednak jest bardzo intensywny. Wiedzą o tym plażowi sprzedawcy, którzy swoją pracę muszą dopasować do warunków atmosferycznych. Gdy pogoda jest ładna, na plaży aż roi się od turystów.

Maurycy w rozmowie z "Faktem" zauważył, że tradycyjne okrzyki zachęcające do kupna są przestarzałe i krępujące. Chociaż niektórzy turyści wciąż to lubią, młody sprzedawca szacuje, że wpływ okrzyków na sprzedaż jest niewielki, zwiększając ją o maksymalnie 10 proc. 18-latek przyznał zaś, że najlepszymi klientami są turyści z Niemiec oraz rodziny z dziećmi.

