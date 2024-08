Nigdy nie jedz tego w Turcji. Lekarz ostrzega turystów z Polski

Turcja to kraj o bogatej kulturze, historii i kuchni. W sezonie wakacyjnym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a morze jest bardzo ciepłe. Z tego powodu jest oblegana przez turystów.

Jeśli wybierasz się do Turcji, uważaj na to, co jesz. Niektóre potrawy mogą wywołać poważne problemy żołądkowe. Dr Piotr Kajfasz, specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej w rozmowie z Medonetem radzi Polakom, czego lepiej unikać.