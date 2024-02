Zarzuciła na siebie płaszcz. Ale uwagę zwróciło to, co pod spodem

W jej mediach społecznościowych na próżno szukać rzetelnych relacji z życia zawodowego, a tym bardziej prywatnego. Natalia Szroeder nie należy do wylewnych gwiazd, a dzięki temu wzbudza jeszcze większe zainteresowanie. Także styl artystki wyróżnia się oryginalnością . Świeży, nowoczesny, kobiecy, ale też lawirujący wśród androgynicznych trendów - ma w sobie to "coś".

Odkąd sportowy styl flirtuje z elegancją, retro z nowoczesnością, a glamour z ulicznym luzem – w modzie wszystkie ruchy są dozwolone. To zapewnia szerokie pole do popisu, co doceniają artystyczne dusze, które w modzie nie szukają schematów ani odtwórczości, a możliwości wyrażenia własnego "ja". Natalia Szroeder zdecydowanie do nich należy, a jej oryginalna stylizacja mówi sama za siebie.