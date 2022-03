Przymierzyła spodnie w tym samym rozmiarze w różnych sklepach. Wnioski zaskakują

Instagramerka przetestowała spodnie różnych marek

Influencerka udostępniła na swoim kanale w mediach społecznościowych nagranie, w którym przymierza cztery pary dżinsów, każda z innego popularnego, sieciowego sklepu z ubraniami. Wybrała H&M, Zarę, Next i New Look. Wszystkie pary spodni są w rozmiarze 12 – czyli według europejskiego oznaczenia 40.