Przypalona od spodu patelnia? Jest patent na jej doczyszczenie

Gotowanie wymknęło się nieco spod kontroli i dotychczas piękna patelnia przypaliła się zarówno w środku, jak i od spodu? Kto z nas tego nie zna? Taka sytuacja może przydarzyć się nawet osobom, które w kuchni czują się, jak ryba w wodzie. Wydawać by się mogło, że takie naczynie jest już spisane na straty. Nic bardziej mylnego! Jeśli nie możesz jej doczyścić zwykłym płynem do mycia naczyń, to istnieją na to inne sposoby. Właśnie w takich przypadkach okazuje się, że to domowe, naturalne metody są najbardziej skuteczne.