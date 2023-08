Przyszła do pracy w upalny dzień. Czegoś zabrakło?

Monika Goździalska na planie nowego programu. Stylizacja odpowiednia do pogody

Najwyraźniej odcinki do "The Real Housewives. Żony Warszawy" były nagrywane m.in. w wyjątkowo upalne dni. Fotografie, które znalazły się w agencjach, pokazały uczestniczki w strojach niemal plażowych, idealnych do spędzenia leniwego wieczoru nad domowym basenem w ogrodzie.