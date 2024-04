Zapomnij o zwykłych mokasynach. Jej buty to hit na wiosnę

Plecionki ciąg dalszy

Wróćmy do początku, a mianowicie do struktury mokasynów Lidii Popiel, które przypominały wiklinowy splot typowy dla mebli w stylu natural boho bądź pozostając w kontekście mody – pleciony koszyk Jane Birkin. Ten uroczy motyw świetnie sprawdza się także w dziale obuwniczym, a w postaci mokasynów na obcasie jest świetną opcją na wiosenną stylizację do biura.