Spacerowała ulicami Mediolanu. Warnke wyglądała genialnie

Katarzyna Warnke poleciała ostatnio do Włoch na Milan Design Week. W jakim stroju kroczyła po ulicach stolicy mody? Aktorka zazwyczaj stawia na minimalizm z prostymi jeansami w roli głównej . Teraz nie było inaczej. Gwiazda nowego serialu "Klara" zaprezentowała się w klasykach na wiosnę, w które zawsze warto inwestować. Tą gotową inspiracją łatwo się zachwycić.

Go-to look Katarzyny Warnke to niebieskie jeansy z prostymi nogawkami i gładki, sweterkowy golf w odcieniu granatu lub śmietanki. W Mediolanie aktorka postawiła na coś odrobinę innego, bardziej w wiosennym klimacie. Kremową bluzkę z długim rękawem zestawiła z białymi jeansami straight leg, które w ciepłych miesiącach zawsze wracają do łask. Zdecydowanie warto zapolować na nie w sklepach.