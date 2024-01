Przyszła na event w nietypowych spodniach. Nie mogła wybrać lepiej

16 stycznia (we wtorek) odbył się event marki Douglas Skincare Weeks, na którym pojawiły się m.in. Natalia Klimas, Izabella Krzan, Magdalena Pieczonka i Marcelina Zawadzka. Chociaż motywem przewodnim spotkania była tematyka dotycząca urody i pielęgnacji skóry, to gwiazdy i celebrytki oddały cześć także modzie. Wkroczyły na event w jeansach – klasycznych, białych i imitujących denim. To model Marceliny Zawadzkiej skupił na sobie całą uwagę, rozświetlony blaskiem fleszy.