Przyszła na premierę. Lansuje modę na prześwity

We wtorkowy wieczór (7 listopada) jedno z warszawskich kin zaroiło się od gwiazd przy okazji premiery filmu "Cały ten seks" – komedii opowiadającej o sześciu parach, które zgłębiają temat swoich fantazji erotycznych. W produkcji zagrali m.in. Katarzyna Warnke , Piotr Stramowski, Magdalena Lamparska , Michał Czernecki, Laura Breszka czy Anna Karczmarczyk.

Ta ostatnia zaskoczyła stylizacją na ściance . Choć do niedawna jej stroje były raczej zachowawcze, to teraz wszystko się zmieniło. Aktorka uległa modzie na prześwity – lansowanej przez gwiazdy i osobowości świata fashion już od wielu miesięcy .

Anna Karczmarczyk postawiła na zadziorny i intrygujący, czarny total look. Jego bazą stała się marszczona spódniczka mini oraz bieliźniane body . Gdyby ten duet występował sam, to prawdopodobnie zostałby uznany za przesadę. Lecz na stylizację aktorki złożył się jeszcze jeden, kluczowy element.

Mowa o sukni w formie peleryny, która została wykonana z prześwitującego szyfonu i gładko spływała ku ziemi, by oprzeć się na niebieskim dywanie. Falbankowe wykończenie przy szyi nadało kreacji starodawnego sznytu w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Karczmarczyk włożyła ponadto czarne szpilki, a look uzupełniła modnymi kolczykami "łezkami". Nie sposób również nie zwrócić uwagi na jej fryzurę – ulizane fale w stylu lat 20. Wszystkie te elementy sprawiły, że aktorka wyglądała jak "kobieta vamp" , która nie bierze jeńców. Ocena? Jesteśmy zdecydowanie na tak.

