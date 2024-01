Przyszła na występ córki. Do swetra włożyła prześwitujące rajstopy

Kasia Tusk ma swój konsekwentny styl, który jest wyjątkowo odporny na sezonowe mikrotrendy. Ale tym nawet miłośniczka francuskiego szyku nie oparła się rajstopom. Powiedzieć o nich "hit sezonu", to jakby nie powiedzieć nic. Rajstopy przebojem wdarły się do mody, a gwiazdy i celebrytki odmieniają je przez wszystkie przypadki. Długie nogawki spodni wyraźnie pozostają w ich cieniu, a one – w kolorze, wzorze, jak i lekkim prześwicie - działają na wzrok jak magnes. Które rajstopy przypadły go gustu Kasi Tusk?