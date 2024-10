Przyszła w sukni-tubie. Błyszczała na #Wszechmocnych

Gala plebiscytu #Wszechmocne, organizowana przez redakcję WP Kobieta, to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego mówimy głośno o kobietach i ich sukcesach. Anna Czartoryska- Niemczycka, która przybyła na galę mającą miejsce w Hotelu Verde, przyznaje nagrodę dla #Wszechmocnej w kategorii społeczeństwo.

Anna Czartoryska-Niemczycka dosłownie błyszczała (i mowa tu nie tylko o jej uśmiechu). Na ściance podczas gali #Wszechmocne zapozowała w czarnej sukni-tubie do ziemi, stworzonej w całości z cekinów, która jest idealnym wyborem na wieczór.

Aktorka pozwoliła, by to cekiny stanowiły główny element jej stylizacji. Błyszczącą kreację uzupełniła mini torebką z rączką, sandałkami na szpilce i bardzo modą obecnie, srebrną biżuterią, w tym przede wszystkim masywną bransoletą. Całość? Olśniewająca.

Aktorka, piosenkarka, żona i mama czwórki dzieci. Anna Czartoryska-Niemczycka to kobieta, która pełni w życiu wiele ról. Nie zapomina przy tym jednak o innych. Chętnie angażuje się społecznie, pomagając przede wszystkim tym najmłodszym - dzieciom.

