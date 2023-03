Przyszła z przezroczystą torebką. Jej zawartość zaskoczyła wszystkich

Heidi Klum słynie z kreatywnego podejścia do mody. Barwną osobowość oraz niczym nieograniczoną wyobraźnię wyraża oryginalnym sposobem ubierania. Często stawia na projekty awangardowe oraz kreacje wschodzących wizjonerów, których wyróżnia świeże spojrzenie na modę. Dlatego jej oryginalna kreacja na gali Nagród Fashion Trust 2023 nie była "wielką sensacją". Ale to, co trzymała w dłoni - już tak.