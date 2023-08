Przyznał się do seksoholizmu. Zdradzał znanego reżysera

O szczegółach relacji opowiedział sam aktor w książce "Wyjście z cienia". "Nigdy nie miałem go tylko dla siebie. Ona też pewnie płakała, bo musiała go dzielić ze mną" - napisał. Związek zakończył się przez zdrady aktora. - Krzysiek mi wybaczył, tylko problem polegał na tym, że kłamałem. Gdybym umiał porozmawiać szczerze… Ale nie umiałem. Wydawało mi się, że jak będę milczał lub kłamał, to mniej będę go ranił, a było odwrotnie - wspominał na łamach "Repliki".