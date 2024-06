Słodko-gorzkie grafiki Damięckiej na Dzień Dziecka. "W punkt"

Kolejne grafiki nawiązują do relacji z rodzicami. "Mamo, nie martw się. Choćbyś nie wiem, jak się starała, i tak będziesz głównym przyczynkiem terapii swojego dziecka" - czytamy. "Tato, rób tak, żebyś to ty nie był głównym powodem terapii swojego dziecka" - napisała.

Choć pierwsza grafika pobudziła wiele osób do wspomnień zapachów z dzieciństwa, kolejne brutalnie obnażyły dwoistość współczesnego świata. "Wszystkie dzieci nasze są, ale... nie wszystkie" - można przeczytać na jednym z obrazków. Następny pokazuje leżące dzieci, pod którymi widać flagi Palestyny i Ukrainy, by na następnym trzymająca miecz i wagę mitologiczna bogini sprawiedliwości mówiła do wtulonego w jej płaszcz płaczącego dziecka: "Sorry, pomogłabym, ale miałam zajęte ręce".