Puchowe kurtki z naturalnym wypełnieniem. Teraz na promocji!

Puch w odzieży – jego właściwości i cena

Natura stworzyła wiele niesamowitych materiałów, jakim jest m.in. puch. Pierwotnie był on wykorzystywany w odzieży górskiej i śpiworach. Naturalny puch jest lekki, ale zarazem niezwykle ciepły. Posiada również zdolność do wysokiej kompresji i jest oddychający. Koszty pozyskiwania surowca wpływają jednak znacząco na jego cenę, która często jest wręcz przerażająca. Warto jednak pamiętać, że puch jest uzależniony od procesów hodowlanych, których nie da się przyspieszyć. Przeciwieństwem są włókna syntetyczne. Mimo że ważą trochę więcej, cechują się gorszą oddychalnością i niższą trwałością, to nadal są chętnie wybierane ze względu na atrakcyjną cenę.