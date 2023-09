Punkt Zwrotny w modzie i walce z greenwashingem. Nowa inicjatywa Interzero i Mamy Projekt

"Raporty trąbią o tym, że młodzież słyszała o zmianach klimatu, ale nie ma dostatecznej wiedzy i narzędzi żeby zrozumieć ich konsekwencje, dlatego często przyjmują bierną postawę wobec tego zjawiska. >>Jeśli i tak mam umrzeć to niech to będzie w modnych butach<< powiedział nam podczas wywiadów pewien nastolatek. To był impuls do stworzenia alternatywnej formy edukacji ekologicznej. Gra, współpraca, dobra grafika, multimedia i ekspercka wiedza przekazana w interaktywnej formie to składowe przepisu na Punkt Zwrotny. Od 10 lat projektujemy innowacyjne narzędzia do edukacji ekologicznej, a stworzenie interaktywnego EkoCentrum było największym marzeniem Mamy Projekt. Wpadnijcie i przekonajcie się sami jak wyszło" - zaprasza Małgosia Żmijska z kolektywu Mamy Projekt.