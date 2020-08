Push-up wraca do łask? Ten stanik to więcej niż gąbka

Chciałabyś mieć nieco większy biust albo wymarzona sukienka źle się układa w okolicy dekoltu? Jednym z produktów, które wychodzą naprzeciw potrzebom kobiet takich jak ty, są modelujące staniki, w tym niesławne, ale nadal popularne i praktyczne modele typu push-up.

Dobry push-up to nie tylko tandetna gąbka

Biustonosz możesz nosić taki, który ci się podoba albo taki, w którym ci wygodnie. Możesz nie nosić go wcale i odczuć większy komfort po godzinach, możesz też z jego pomocą zmienić wygląd. Specjalistyczna bielizna powstała po to, aby ułatwiać życie i po to, abyś ty mogła poczuć się jak najlepiej. Jednym z najczęściej kupowanych biustonoszy modelujących, czyli wpływających za pomocą sprytnej konstrukcji na kształt, osadzenie i wielkość biustu są modele push-up.

Chęć zmiany rozmiaru biustu to nic złego. Nie zawsze wiąże się z tandetnym czy wulgarnym efektem, a te cechy przypisuje się modelom push-up. To często to kwestia poprawy proporcji albo symetrii całej sylwetki. Miseczki tych biustonoszy zostały zaprojektowane tak, by stwarzać optyczne wrażenie ich powiększenia. Błędnie kojarzymy je z chińskimi, tanimi stanikami, które formują biust w nienaturalne półkule i niemal nie da się ich poprawnie dopasować. Biustonosz typu push-up wypycha piersi z okolicy pach i lekko je unosi. Nie powoduje dyskomfortu (i nie powinien, jeśli jest inaczej, zapewne jest za ciasny) i stwarza złudzenie pełniejszego biustu.

Stanik do zadań specjalnych

Biustonosz push-up może, ale nie musi mieć grubszej miseczki. Tylko część z tych modeli to biustonosze typowo powiększające piersi. Także tych modeli lepiej nie oceniać od razu negatywnie. Z wyjmowanych wkładek korzystają też kobiety z dużą asymetrią piersi np. po karmieniu albo operacji. Jedna z nich może zostać wyjęta, a biust zyska taki wygląd, jakiego oczekujemy. Za działanie biustonoszy typu push-up odpowiedzialne są usztywniające fiszbiny o odpowiednim kształcie oraz rozstawie, wyprofilowane wnętrze miseczki, a czasem też także mały detal o sporym znaczeniu – mały panel umieszczony po zewnętrznej części, blisko pach, zagarniający całość piersi. Takie biustonosze to często tzw. modele full cup, czyli bardziej zabudowane u góry. Nie włożysz ich do wydekoltowanej bluzki, ale pod wszelkiego rodzaju ubrania bez dekoltu są bardzo przydatne.