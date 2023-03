Stacja CNN wyemitowała w ostatnim czasie wywiad z niezależnym rosyjskim dziennikarzem Romanem Badaninem, który opuścił Rosję pod groźbą kary więzienia. To on podzielił się ustaleniami dotyczącymi Władimira Putina i Aliny Kabajewej, twierdząc, że prezydent Rosji ma obsesję na temat ukrywania szczegółów z życia prywatnego.

Co więcej, dziennikarz podzielił się także zdjęciami, które mają pochodzić z willi Putina w rejonie Wałdaju w Rosji, gdzie miał ukryć swoją partnerkę. Jak ujawnił, elementy złota w każdym z pomieszczeń nie są jedynym udogodnieniem, ponieważ willa jest chroniona przez Federalną Służbę Ochrony Federacji Rosyjskiej i system obrony powietrznej Pancyr.

"Mówił, że jej przyjaciółki na każdym kroku wszystko rozpowiadają - zarówno to, co wiedzą, jak i to, o czym nie mają pojęcia. Powiedział, że ma stuprocentową pewność, że przeciek pochodzi z najbliższego kręgu towarzyskiego Kabajewej" - donoszą "Daily Mail" i General SVR.