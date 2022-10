Putin wydał specjalne zalecenia dla rodziny? Na liście ma się znajdować Alina Kabajewa

Cały świat wstrzymuje oddech i liczy na to, że groźby prezydenta Rosji o użyciu broni jądrowej nigdy nie zostaną zrealizowane. Sam Putin podczas wystąpienia z 21 września miał twierdzić, że "to nie jest blef" - Rosja, jeśli zajdzie taka potrzeba, ma użyć wszelkich środków, jeśli jej "integralność terytorialna będzie zagrożona". Ukrainie niedawno udało się odbić cztery okupowane obwody, co według Putina ma być atakiem na Rosję. Działania prezydenta Rosji budzą coraz większy niepokój. Wedle General SVR, czyli grupie, do której mają należeć byli agenci rosyjskich służb, Putin przestrzegł rodzinę o ewentualnej konieczności udania się do schronów. Na liście wskazanych przez prezydenta Rosji ma się znajdować jego rzekoma kochanka.