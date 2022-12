Dawno niewidziana Kabajewa przemówiła. "Rosja to kraj wielkich możliwości"

Alina Kabajewa w nowym centrum gimnastycznym w Soczi zwróciła się do zebranych w kilku słowach. Na próżno jednak w jej przemowie szukać odniesień do tego, co dzieje się na świecie, a za co odpowiada Rosja na czele z Władimirem Putinem. Medalistka olimpijska ani słowem nie wspomniała o poległych na wojnie rosyjskich żołnierzach. Nie powiedziała też nic na temat plotek dotyczących zdrowia prezydenta. Głównym tematem przemowy Kabajewej było... wychwalanie Rosji.