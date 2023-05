Pytają o powrót do programu. Już nie ukrywa prawdy

Fani dalej śledzą swojego ulubieńca i wspierają go w budowlanych poczynaniach. "Moja super ekipa. Jak zawsze wspaniały kierownik demolki w akcji. Pozdrawiam" - napisała jedna z użytkowniczek. "Najpierw trzeba zepsuć, żeby później tworzyć coś nowego. Super" - dodała kolejna. Inna komentatorka spytała, czy Witkowski planuje powrót do "Naszego nowego domu". "Nie, działamy we własnym zakresie. Pozdrawiam" - napisał jednak budowlaniec.