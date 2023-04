Ujawnił kulisy odejścia. Przez lata remontował domy w programie

Za ludźmi. Na planie było nas około 50 osób. My, czyli ekipa budowlana oraz ekipa telewizyjna, z którą musieliśmy współpracować. Na początku było to dość trudne, docieraliśmy się. Każdy chciał zrobić swoją robotę. W końcu zrozumieliśmy, że program ani bez nich, ani bez nas by nie istniał. Nauczyliśmy się tej współpracy. Ostatecznie wszyscy bardzo się zżyliśmy i teraz brakuje mi tych osób. Ale z niektórymi mam kontakt. Wspólnie działamy z Maćkiem Pertkiewiczem. Dla firmy budowlanej architekt to jest zbawienie, bo on wszystko ustala z klientem, a my dostajemy konkretny plan i działamy.