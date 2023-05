Wiadomo, kto poprowadzi "Nasz nowy dom". To ona zastąpi Katarzynę Dowbor

Romanowska jest aktorką, ale też dobrze radzi sobie w roli gospodyni programów rozrywkowych. Do tej pory prowadziła takie programy jak "Anything Goes. Ale jazda!" na antenie TVP2 oraz "Fort Boyard" platformy Viaplay Polska. Brała także udział w show "Jak oni śpiewają" oraz "Tańcu z gwiazdami".