Radosław Majdan nie chce na razie chrzcić syna. A Małgorzata Rozenek mówi o rodzicach chrzestnych

– Nie myślimy o chrzcie. Za dużo rzeczy dzieje się w Kościele, takich, które nam się nie podobają. Na razie nie chcemy i nie będziemy chrzcić naszego syna – powiedział niedawno w rozmowie z serwisem Jastrząb Post były bramkarz. – Myślę, że Kościół powinien zająć się wiarą, nie polityką. Myślę, że te całe sytuacje pedofilskie też nie wpływają dobrze na wizerunek Kościoła. Pewnie też to, że nie akceptują metody in-vitro, więc nie będę wysyłał syna do środowiska, które nie akceptuje tej metody – skwitował.

Małgorzata Rozenek-Majdan – chrzest Henryka Majdana

– Bardzo by mi zależało na tym, żeby moje dziecko miało rodziców chrzestnych obecnych w jego życiu. Stąd ten wybór – przyznała gwiazda stacji TVN. Kostrzewscy podawali do chrztu starszych synów Małgorzaty Rozenek-Majdan. Młoda mama nie ukrywa, że bardzo jej zależy, by zrobili to też w przypadku jej malutkiego synka, na którego tak długo czekała.