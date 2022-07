Radosław Majdan podzielił się uroczym zdjęciem z Heniem. Zwrócono mu uwagę na jedną rzecz

Internauci wbijają szpilę Majdanowi

Dlaczego? Wszystko przez jeden, drobny szczegół, o którym Radosław Majdan niestety zapomniał, kiedy wstawiał zdjęcie z synkiem. Gdy ułożył sobie wygodnie nogi na tzw. podnóżku, mimowolnie zauważono jego białe skarpetki, które tym razem nie były ani trochę białe. Normalnie pewnie nie zwrócono by na to uwagi, ale z racji "perfekcyjności" Małgorzaty Rozenek-Majdan, internauci to zrobili.