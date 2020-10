Radosław Piwowarski martwi się o Oliwię Bieniuk. Odradza jej studia aktorskie

Córka zmarłej aktorki – chce czy nie chce – jest do niej porównywana. Dziewczyna uczy się w liceum, do którego przed laty chodziła Anna Przybylska , wybierając sobie klasę o profilu artystycznym. Oliwia nie ukrywa, że interesuje się aktorstwem. Niedawno zagrała w filmie Reżysera Życia pod tytułem "Jak nie stracić siebie", przyciągając uwagę opinii publicznej.

Oliwia Bieniuk zostanie aktorką?

Radziłby jej, aby sto razy się zastanowiła, czy chce wchodzić w buty mamy. - To mało komu wyszło na dobre. To tak, jakby ktoś chciał się ścigać z Marilyn Monroe czy Sophią Loren – użył odważnego porównania Piwowarski.

Od razu dodał, że życzy córce swojej ulubienicy jak najlepiej, choć boi się, że dziewczyna "nie wie, w co się pakuje". Z drugiej strony złożył deklarację, że jeżeli Oliwia Bieniuk będzie chciała grać, to może liczyć na role w jego produkcjach. Nie zgodziłby się jednak na to, by wcieliła się we własną matkę.