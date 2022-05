Rafał Brzozowski o byciu singlem. Jaki typ kobiety ma u niego szanse?

Która kobieta jest ideałem Rafała Brzozowskiego?

"Nie mam jakiegoś upatrzonego ideału kobiecego piękna. To się wszystko zmienia. Faceci są wzrokowcami, więc jedni wolą blondynki, drudzy brunetki itd. Natomiast myślę, że to, że kobieta ma wyrazistą osobowość, jest chyba najważniejsze. Wygląd zewnętrzny również jak najbardziej, ale nie mam takich cech, dzięki którym mógłbym powiedzieć, że to jest jakiś ideał. Byłem wielkim fanem Charlize Theron i myślę, że to jest taki typ kobiety, który mi się podobał, jeśli chodzi o gwiazdy czy aktorki" – wyznał Brzozowski.