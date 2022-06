Rafał Brzozowski zaskoczył wyznaniem. "Przeszedłem przez to, co najgorsze"

Rafał Brzozowski nieczęsto dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Gwiazdor jest znany z anteny Telewizji Polskiej, gdzie prowadził teleturnieje i programy rozrywkowe takie jak: "Koło fortuny", "Jaka to melodia?" czy "The Voice Senior". Często można go zobaczyć także podczas wydarzeń i koncertów organizowanych przez TVP.