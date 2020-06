Rafał Trzaskowski w Dzień Dziecka opowiedział o ojcostwie: "To najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić"

"Bycie ojcem dla tej wspaniałej dwójki to najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić. Ola i Staś są mistrzami świata we wszystkim! Wspólnie z Gośką nauczyliśmy się od nich wiele i mamy nadzieję, że jeszcze sporo przed nami" – wyznał pod fotografią z pociechami i skorzystał z okazji, żeby życzyć wszystkim dzieciom udanego świętowania.

To zdjęcie stało się okazją dla wielu zwolenników Trzaskowskiego, aby wyrazić swoje uznanie. Pisali, że zarówno taki ojciec, jak i prezydent to powód do dumy. Niektórzy wprost mówili, że chcieliby, żeby wygrał wybory. Dzień Dziecka to jednak dobra okazja, by na chwilę zapomnieć o polityce i poświęcić czas najbliższym.