Rafał Zawierucha pokazał żonę. Przyszli razem na premierę

Potajemnie wzięli ślub. Nie obnoszą się ze swoim życiem prywatnym

Istnieją gwiazdy, które z chęcią opowiadają o tym, co robią na co dzień i jak wyglądają ich relacje z bliskimi. Do tego grona zdecydowanie nie należą Rafał Zawierucha wraz z żoną. Para, aby uniknąć medialnego zainteresowania, wzięła ślub w tajemnicy - już po uroczystości zdecydowali się zamieścić wspólne zdjęcie potwierdzające, że zawarli ze sobą związek małżeński.